Седан Tesla Model 3 станет быстрее

Новый софт можно загрузить "по воздуху" с помощью специального приложения на смартфоне.

Компания Tesla продолжает пользоваться уловкой: в её машинах на уровне "железа" заложено больше возможностей, чем позволяет раскрыть софт.

В конце октября производитель "разослал" на Теслы Model 3 бесплатный апдейт, повышающий пиковую отдачу примерно на 5%, а теперь выпустил ещё одно обновление, названное Acceleration Boost. Правда, оно уже не бесплатно и стоит $2000. Зато сокращает время разгона модификации Long Range Dual Motor с места до 60 миль/ч (97 км/ч) с прежних 4,4 с до 3,9 с, что приближает эту версию к топовой Model 3 Performance (3,2 с).

Издание Electrek рассказало, что один из владельцев полноприводной "тройки" провёл оба обновления и выполнил замеры максимальной отдачи моторов и ускорения, подключившись к шине CAN. После первого "пятипроцентного" апдейта компьютер показал 333 кВт (452,7 л.с.) пиковой мощности, разгон до 60 миль/ч занял около 4,2 с, а с нуля до 100 миль/ч — чуть больше девяти секунд.

Расценки на Теслу 3 в США составляют: $39 990 за версию RWD Standard Range Plus (паспортный запас хода 250 миль или 402 км, разгон до 60 миль/ч за 5,3 с), $48 990 за AWD (Dual Motor) Long Range (322 мили или 518 км) и $56 990 за Performance (310 миль или 499 км).

А вот после второго апдейта (Acceleration Boost), требующего как условие предыдущее обновление софта 2019.40.2, на экране высветились уже 371 кВт (504,4 л.с.). Ускорение до 60 миль заняло около 3,8 с (быстрее, чем обещала Tesla в своём релизе). С места до 100 миль/ч такой электрокар разогнался быстрее 8,5 с. Последнее число более чем на секунду лучше, чем параметр Model 3 Long Range до обоих последовательных апдейтов машины.