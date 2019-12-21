Показали первую в мире электрическую пожарную машину (Фото)

Появились фото серийного варианта первой в мире пожарной машины с электромотором.

Компания Rosenbauer, которая является одним из самых крупных в мире производителей автомобилей для пожарных служб.

Как заверили представители производителя, электромобиль оказался не только экологичным, но и более компактным и маневренным по сравнению с аналогичными моделями с классическими ДВС.

Плюс ко всему новинка более удобна и безопасна в управлении, так как теперь спасатели имеют возможность делать это с земли, не забираясь в кабину.

Полностью укомплектованный и готовый к работе электромобиль оценили в 1,2 млн долларов, что немного дороже, чем стандартные грузовики, но при этом автомобиль с электродвигателем обходится гораздо дешевле в эксплуатации и обслуживании.

Поэтому спустя некоторое время, эта первичная разница в цене нивелируется.

Еще одно преимущество новинки заключается в её модульности — роль и функционал модели можно легко изменить при необходимости.

Заднюю часть автомобиля, например, можно переоборудовать в небольшую кабину «скорой помощи», где спасатели смогут оказать первую медицинскую помощь.