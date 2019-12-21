Kia официально представит свой новый кроссовер Sonet (Фото)

Новинка корейской марки дебютирует в следующем году в Нью-Дели.

В раках автосалона в Нью-Дели, который состоится в феврале 2020 года, компания Kia представит новый компактный кроссовер, получивший название Sonet.

Новинка должна базироваться на платформе от Hyundai Venue, в линейку двигателей войдут 1,2- и 1,6-литровые агрегаты с отдачей в 83 и 123 л.с. соответственно.

Также кроссовер будет оснащаться дизельной силовой установкой объемом 1,4 литра и производительностью 90 л.с. Пару моторам составит 5- иди 6-скорсотная механическая коробка передач или роботизированная трансмиссия.

Привод новинка получит только передний.

Kia Sonet должен оснащаться светодиодной оптикой, в крыше разместиться люк с электроприводом, а в салоне будут установлены сидения с подогревом и 8-дюймовй монитор информационно-развлекательного комплекса с навигацией.