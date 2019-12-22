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Volkswagen планирует выпустить на рынок новый минивен Viloran (Фото)

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Volkswagen планирует выпустить на рынок новый минивен Viloran (Фото)
17:24 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

На выставке в Гуанчжоу показался совершенно новый минивен Volkswagen Viloran, построенный на фирменной модульной тележке.

Volkswagen Viloran - новый минивен готов к выходу на рынок.

Фирменная платформа MQB технологична и многофункциональна, но пока на ее базе электрички не стартовали в серийное производство.

Дизайн очень схож с Volkswagen Touareg, особенно в лицевой части кузова. Визуально решетка радиатора объединена с головной оптикой. По умолчанию Viloran поставят на многоспицевые диски оригинального дизайна.

Корма украшена хромированной плашкой меж габаритных огней. Дополняет дизайн необычный рисунок светодиодных матриц.

Салон рассчитан на размещение 7 человек, включая водителя. Второй ряд представлен двумя капитанскими сиденьями, а третий – стандартным трехместным диваном. Причем жертвовать пространством в салоне не стали, в ногах тоже места предостаточно. Роскошь в салоне обещана, хоть снимки интерьера серийного прототипа не показали.

В качестве движущей силы задействуют 2,0-литровую турбоустановку до 220 коней и 350 Нм крутящего момента. В паре с ДВС функционирует 6АКПП. Позднее вен снабдят гибридной силовой установкой.

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Пока Volkswagen Viloran намереваются продавать исключительно в Поднебесной. На днях еще и Volkswagen Tharu удостоился звания лучшего кроссовера в компактном сегменте. Такой вывод сделали эксперты на основе спроса в КНР.

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Volkswagen, Рынок, Гуанчжоу, Минивэн, Volkswagen Viloran.
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