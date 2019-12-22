Yamaha официально представила улучшенный макси-скутер TMAX (Фото)

Японская компания в рамках моторшоу EICMA представила свою новинку.

В Милане на моторшоу EICMA Yamaha презентовала обновленный макси-скутер TMAX.

Впервые данная модель была представлена в 2001 году и до сих пор пользуется высокой популярностью.

На европейском рынке за весь период было реализовано свыше 275 тысяч экземпляров.

В процессе обновления TMAX оснастили 562-кубовым силовым агрегатом, который отличается увеличенным диаметром цилиндров. Новый мотор стал на 3,5% мощнее, а скутер также получил модернизированный вариатор и улучшенную подвеску.

Экстерьер макси-скутера TMAX отличается новыми боковыми панелями и "хвостом", благодаря которым посадка и высадка пассажиров стала проще.

В список оснащения модели вошли современные электронные системы: ABS, режимы работы двигателя D-Mode, трекшн-контроль TCS, системы безопасности и другое.