Хот-хэтч Mini перейдет на электротягу

Самые быстрые и мощные Mini перейдут в категорию электрокаров.

В перспективе даже самые быстрые и мощные Mini с шильдиком John Cooper Works лишатся традиционных бензиновых моторов, и перейдут в категорию электрокаров. Об этом в интервью изданию Motor Authority заявил вице-президент Mini в США Майк Пейтон.

По мнению топ-менеджера, у батарейного Mini есть потенциал. Определение производительности - это не топливо или тип трансмиссии, а динамика и ощущения, пояснил Пейтон, добавив, что даже гонки стали электрическими с Формулой E. По его словам, в будущем хот-хэтч Mini вполне может стать электрическим, но пока реализовать эту идею мешает уровень развития современных аккумуляторов. Они слишком громоздкие и тяжелые для компактной «зажигалки».

Пока компания продолжит разработку двигателей внутреннего сгорания, параллельно работая над электрическими и гибридными силовыми установками, а также аккумуляторами следующего поколения. На данный момент в модельной линейке марки уже есть одна полностью электрическая модель - хэтчбек Mini Cooper SE, премьера которого состоялась в июле этого года на специальном мероприятии марки в Роттердаме.

Под капотом у Mini Cooper SE 184-сильный электромотор, питающийся от установленной под полом литий-ионной батареи емкостью 32.6 кВт·ч. Привод - передний. Максимальный крутящий момент агрегата - 270 Нм - доступен уже на старте, как и у любого другого электрокара. С места до 60 км/ч электрический хэтчбек разгоняется за 3.9 с, до 100 км/ч - за 7.3 с. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 150 км/ч. Заявленный запас хода - 235-270 км по циклу WLTP.

Серийное производство Mini Cooper SE наладят на заводе марки в Оксфорде. В некоторых странах Европы предзаказы на первый электрически Mini уже принимаются.