Официально представлен обновленный Chery Tiggo 7 Pro (Фото)

Из внешности стоит отметить радиаторную решетку – дизайнерам удалось добиться сочетания агрессивного вида и стиля за счет использования необычной формы.

Китайская компания Chery продемонстрировала новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro.

Передние фары были заужены по сравнению с предыдущей версией.

Также бросается в глаза конструкция задних фар, которые соединены светодиодной полосой.

Производитель практически избавился от физических кнопок внутри салона – для управления системами авто используется мультимедийная система с большим экраном, а для управления климатом производитель предусмотрел сенсорные клавиши.

Также отметим цифровую "приборку" и селектор КПП с электронным джойстиком.

Длина нового кроссовера составит 4 500 мм при колесной базе 2 670 мм. Моторная гамма автомобиля состоит из двух силовых установок.

Младший двигатель имеет объем 1,5 литра и мощность 156 л.с. Такой мотор работает с 6-МКПП или "автоматом" на такое же количество ступеней. В более продвинутой модификации доступен турбодвигатель объемом 1,6 литра с отдачей 197 л.с. Работает он в тандеме с 7-дмапазонным "роботом". Привод – безальтернативный передний.

Из технического оснащения стоит обратить внимание на панорамную крышу, интеллектуальный круиз-контроль, систему автоматического торможения, камеры кругового обзора. В продажу новинка поступит 18 февраля 2020 года.

Цена автомобиля пока держится в секрете.