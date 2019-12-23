Родстер Pagani Huayra Roadster выставлен на аукцион (Фото)

Многие автоэксперты сравнивают безупречный родстер Pagani Huayra с произведением искусства.

Аукционный дом RM Sotheby's выставит на торги потрясающий родстер Pagani Huayra Roadster 2018 года.

Марка презентовала родстер Huayra на Женевском автосалоне в 2017 году.

Модель получила ограниченный тираж в сто экземпляров и новый монокок, созданный из особого сочетания композитных материалов, карбона и титана.

Благодаря этому удалось сделать новинку на 80 килограммов легче того же Huayra Coupe. Родстер, выставленный на аукцион, носит номер 42. За такой Pagani Huayra небесно-голубого цвета планируют выручить свыше 3 млн долларов.

В движение стильный родстер приводит 6,0-литровый Mercedes-AMG V12 с двойным турбонаддувом, демонстрирующий 754 л.с. мощности и 1000 Нм крутящего момента. Эта мощность передается на задние колеса через семиступенчатую роботизированную трансмиссию Xtrac, снятую с "заряженного" купе Huayra BC.

Салон авто получает роскошную комбинированную отделку из высококлассной кожи: большинство поверхностей родстера покрывает белая и коричневая кожа.

Не обошлось без деталей из углеродного волокна, матовых алюминиевых вставок и эффектной синей прострочки.

Не менее привлекателен и тот факт, что автомобиль успел проехать всего 320 километров и по-прежнему находится в отличном состоянии. Это уникальный шанс для тех, кто не смог купить родстер с завода.

Все сто экземпляров были сразу же раскуплены.