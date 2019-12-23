"Сочетание шика и искусства": Rolls-Royce Phantom превратился в арт-объект

Уличный художник разрисовал новенький автомобиль Rolls-Royce.

Художником Брэдли Теодором был расписан новый Rolls-Royce Phantom. Эта работа была заказана клиентом из Арабских эмиратов.

Кузов машины украсили большие мазки самых разных оттенков, что дало возможность сделать из автомобиля арт-объект.

Получившееся авто отличается от остальных Rolls-Royce Phantom оригинальным стилем. Как отметил дубайский дилер марки, данный седан стал примером "сочетания шика и искусства".

При работе над машиной у Теодора была полная творческая свобода, так как машину покрывает тёмная защитная плёнка.

Первоначально Phantom был окрашен в синий оттенок, на это указывают дверные проёмы. Невзирая на уникальный экстерьер, салон авто решили оставить без изменений.

Следует упомянуть, что Теодор прежде работал с корпорацией Rolls-Royce.

Он участвовал в работе со статуэткой «дух экстаза», приложил руку к Wraith, а ещё визуализировал образы новых машин бренда.