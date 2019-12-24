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Компания BMW представит новый электромобиль i3 Urban Suite Concept

Компания BMW представит новый электромобиль i3 Urban Suite Concept
13:54 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф avtodream.org Фото: pinterest.com

В отличие от типичных концепт-каров, люди смогут попробовать этот BMW в реальных условиях.

Первая крупная выставка, которая пройдет в 2020 году, - это выставка Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе, и она становится популярным событием для автопроизводителей, стремящихся показать новейшие автомобильные технологии. 

В этом году BMW представит интересную версию своего компактного электромобиля i3 под названием Urban Suite. 

Как следует из названия, он разработан таким образом, чтобы чувствовать себя гораздо больше, чем просто водителем. 

В салоне i3 Urban Suite большую часть интерьера занимает шикарное сиденье с подставкой для ног, окрашенной в ярко-синий цвет. Маленький столик расположен слева от сиденья, а с потолочной панели опускается экран для просмотра фильма в пути. 

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Задняя часть также может похвастаться личной "звуковой зоной". В обновленном интерьере концепции широко используются переработанные материалы.

Цель этой концепции компании заключается в том, чтобы "создать гостеприимное пространство с высоким чувством приятного самочувствия", в отличие от роскошного гостиничного номера.

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BMW, Автомобили, Техника, Авто, Компания BMW, i3 Urban Suite Concept.
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