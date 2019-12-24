Спорткар Porsche 935 оснастили электромотором (Фото, Видео)

Одним из наиболее узнаваемых и значимых гоночных автомобилей является Porsche 935.

Спорткар получил широкую славу за свой турбированный двигатель и наклонную переднюю часть. Для своего нового проекта Bisimoto решил использовать именно такой автомобиль.

Двигатель внутреннего сгорания уступил место 636-сильному электромотору. Данный шаг может показаться кощунственным по отношению к легендарному Porsche 935, однако на видео заметно, что немецкий спорткар остался таким же быстрым.

Автомобиль также получил кузов Kremer Racing K3 конца 1970-х годов. Стоит отметить, что именно с таким кузовом 935 смог завоевать побуду в 24 часах Ле-Манна в 1979 году.

Спорткар окрашен в черный цвет, который гармонично сочетается с розовыми вставками и белыми линиями.

Заглянув под капот не удастся обнаружить двухтурбинный плоский шестицилиндровый двигатель, ведь на его место пришел электромотор, питающийся от аккумуляторных батарей LG Chem.

На постройку данного автомобиля Bisimoto затратил много времени.

Тюнеру удалось добиться того, что управление Porsche 935 стало невероятно легким, а для контроля за состоянием трансмиссии предусмотрен специальный дисплей, содержащий всю необходимую информацию.