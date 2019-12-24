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Легендарный автомобиль Plymouth Fury 1958, снятый в экранизации Стивена Кинга, пойдет с молотка

Легендарный автомобиль Plymouth Fury 1958, снятый в экранизации Стивена Кинга, пойдет с молотка
22:14 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Автомобиль с фильма "Кристина" выставят на аукцион.

В следующем месяце аукционный дом Mecum выставит на торги красно-белый Plymouth Fury 1958 года, который был задействован на съемках фильма Джона Карпентера "Кристина" по одноименному роману Стивена Кинга.

Лот оценивается в 500 тысяч долларов.

Хотя для создания ленты 1983 года было приобретено немало экземпляров Plymouth Fury и Belvedere, только у одной "Кристины" имеются документы, подтверждающие ее причастность к этой истории, утверждают устроители аукциона.

Родстер Pagani Huayra Roadster выставлен на аукцион (Фото)

После съемок он был разыгран в лотерею в рамках кампании в поддержку фильма. Выставленная на торги "Фьюри" проходила реставрацию. В салоне по-прежнему установлен оригинальный приемник.

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Аукцион, Кристина, Стивен Кинг, Mecum, Plymouth Fury 1958.
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