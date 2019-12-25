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Кроссовер Skoda Kamiq поставил новый рекорд продаж

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Кроссовер Skoda Kamiq поставил новый рекорд продаж
12:25 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pinterest.com

В Китае эта модель была продана в количестве 6 800 экземпляров – пока это лучший для нее результат.

Компания Skoda подвела итоги ноября, отметив, отличные продажи компактного кроссовера Skoda Kamiq, которому удалось стать бестселлером в сегменте SUV.

В целом же, по данным китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), с начала 2019-го дилеры Skoda передали в руки клиентов свыше 46 тысяч кроссверов Skoda Kamiq.

KIA KX1. Жители Поднебесной могут приобрести стандартный кросс или же купеобразный (GT-версия). 

В длину Kamiq достигает 4 390 мм, а в качестве платформы выступает "тележка" PQ25.

Под капотом кроссовера скрывается полуторалитровый бензиновый "атмосферник" с отдачей 110 л.с. Пару ему составляют 5МКПП или 6АКПП. А вот привод – безальтернативный передний. Купеобразный Kamiq получает 1,2-литровый турбомотор мощностью 116 л.с., сочетающийся с семиступенчатым "роботом".

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За самый доступный кроссовер в Китае просят 109 900 юаней. Такому авто, по данным официального сайта марки для Китая, полагаются ABS и ESP, кондиционер, отделка салона тканью, кресла с подогревом, колесные диски на 16 дюймов, многофункциональный руль, парктроник и пр.

За топовый кроссовер в GT-версии придется выложить уже 125 900 юаней. С ростом ценника появляются новые опции: климат-контроль, мультимедиа с тачскрином, цифровая "приборка", люк с электроприводом, электронный "ручник", кожаный салон и многое другое.

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Автомобили, Техника, Авто, Кроссовер, Skoda Kamiq, Кроссовер Skoda Kamiq.
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