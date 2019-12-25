Чего ожидать от Lamborghini в следующем десятилетии: глава компании приоткрыл занавес

Глава Lamborghini Стефано Доменикали поделился планами компании на выпуск новых моделей.

Сейчас в модельной линейке бренда значится только три автомобиля: Aventador, Huracan и Urus. Однако в ближайшее время к имеющимся машинам добавится новинка с посадочной формулой 2+2.

Внешность нового автомобиля почти готова, но пока не достигнута ясность относительно силовых агрегатов и платформы.

Не исключено, что новая модель может получить электрическую силовую установку, а ее производство должно начаться в 2025-2027 годах.

Также руководитель сообщил, что за текущий год марка реализовала около 8 200 новых машин, что является рекордной цифрой, так как в 2018 году на автомобилях марки остановили свой выбор только 5 759 покупателей.

В следующем году в компании планируется продать 8 500 машин, а благодаря появлению четвёртой модели эта число должно вырасти до 10 тысяч. Лидером продаж является внедорожник Urus (55 %).

В скорм времени модель может получить гибридную модификацию, а также дорожную версии концептуального Urus ST-X.