Продажи новой Toyota Yaris стартуют в февраля 2020 года

Новая архитектура дает Yaris отличные характеристики управляемости, высококлассный уровень комфорта и новейшие технологии безопасности.

Компания Toyota выпустила дополнительную информацию и большую фотогалерею своего совершенно нового субкомпакта Yaris для японского рынка.

10 февраля 2020 года на домашний рынок поступит в продажу четвертое поколение Toyota Yaris, которое первым получило платформу Toyota GA-B для компактных автомобилей, в результате чего получился легкий и жесткий кузов с низким центром тяжести.

Новый Yaris с гибридной системой следующего поколения, сочетающей 1,5-литровый трехцилиндровый ДВС Dynamic Force Engine мощностью 91 л.с. и электромотор мощностью 79 л.с., также более экономичен, чем раньше. Toyota заявляет о среднем расходе топлива в 2,8 л / 100 км для Yaris Hybrid X FWD в циклах испытаний WLTC.

Как сообщает издание 32cars.ru, Yaris новой генерации стал первым компактным автомобилем Toyota с электрической системой E-Four с приводом на четыре колеса, доступной исключительно на гибридной модели. Кроме того, с апреля 2020 года в Японии будет доступна традиционная система 4WD в качестве опции для 1,5-литрового 120-сильного бензинового двигателя.

Что касается 1,5-литрового агрегата, он поставляется либо с 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом, либо с Direct Shift-CVT с AWD и FWD. В Японии также есть третья трансмиссия: 1,0-литровый трехцилиндровый двигатель мощностью 69 л.с. сочетается с Super CVT-i и передним приводом.

Toyota Yaris 2020 модельного года обладает широким спектром передовых технологий, в числе которых Toyota Teammate Advanced Park, новейший комплект Toyota Safety Sense, поворотные сиденья Turn Tilt и новейшая информационно-развлекательная система Display Audio.