Недорогой кроссовер Renault Triber расширил географию продаж

Внешность Renault Triber выполнена в фирменном стиле марки.

Новую недорогую модель Triber придумали, разработали и произвели в Индии.

Напомним, эта страна считается ключевым рынком для Renault.

Дебют новинки организовали минувшим летом, а первые товарные кроссоверы добрались до дилеров 28 августа. Кроссвэн базируется на модульной "тележке" CMF-A plus, которая роднит его с хэтчбеком Renault Kwid.

Модель вызвала ажиотажный спрос в Индии, а пару месяцев назад производитель сообщил о появлении семиместного Renault Triber на рынке Индонезии.

Теперь же у "бюджетника" появился еще один рынок сбыта: товарные авто начали отгружать в ЮАР.

Кросс получает эффектную радиаторную решетку, оригинальные ДХО, защитный пластиковый обвес, расширители колесных арок и бамперы с серебристыми накладками.

В длину автомобиль достигает 3 990 мм при колесной базе 2636 мм. В движение переднеприводный Triber приводит литровый "атмосферник" мощностью 72 л.с., сочетающийся с 5МКПП или "роботом" АМТ.

В Индии за самый доступный Renault Triber просят 495 000 рупий. Максимально оснащенный кроссовер стоит уже 649 000 рупий.