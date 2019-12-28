Пикап Mercedes X-Class получит мрачно-черный окрас

Пакет Black, по существу, затемняет уже известный кузов автомобиля.

Пикап Mercedes-Benz X-Class получит версию Black в 2020 году.

Дополнительное оборудование включает черные боковые панели, черные 18-дюймовые колеса, черную полосу на корме кабины и черную обшивку в салоне.

Как и ожидалось, X-класс выглядит соответствующим образом, угрожающим с новым комплектом. Однако добавление черного цвета ограничивает использование одного из пяти цветов краски кузова: черный, белый, серый, синий или серебристый.

С полным приводом и более чем 250 лошадиными силами, производимыми от его дизельного двигателя, у затемненного авто не должно быть проблем с загрязнением кузова, поскольку он преодолевает труднопроходимую местность с потрясающей легкостью.

Опять же, учитывая шпионские снимки, которые показывают X-класс с расширенной базой, возможно, что пикап получит вторую жизнь. Несмотря на это, грузовик выглядит хорошо с новым пакетом Black.