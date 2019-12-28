Chevrolet Suburban получит версию Z71 (Фото)

В конструкции трехрядных здоровяков теперь появилась независимая задняя подвеска.

Американский концерн GM представил совершенно новые версии своих полноразмерных внедорожников Chevrolet Tahoe и Suburban всего несколько недель назад.

В этом случае большие машины действительно совершенно новые, и не только из-за «свежего» внешнего вида.

Зарубежное издание GM Authority, которое как понятно из их названия пристально следит за судьбой всех брендов концерна, говорит о том, что Suburban 2021 модельного года также будет предложен и в более мощной комплектации Z71, которая ориентирована на покорение даже самого лютого бездорожья.

Справедливости ради надо сказать о том, что речь идет не прям о чем-то совершенно новом, хотя в каком-то смысле это так. Дело в том, что во время презентации обновлённых Tahoe/Suburban, компания Chevrolet представила высокопроизводительную версию Z71 только для внедорожника Tahoe.

Z71 теперь является отдельной комплектацией, и GM Authority сообщает, что это исполнение также будет доступно и для более крупного Suburban.

Якобы эта информация была получена от директора по маркетингу подразделения Chevrolet Truck Боба Крапеса, которое занимается грузовиками и внедорожниками, и учитывая популярность «пакета» Z71 на протяжении многих десятилетий, у нас нет оснований сомневаться в этих новостях, несмотря на то, что представители компании Chevrolet пока что мало чего говорили по этому поводу.

Что это значит для нового Suburban? Z71 по-прежнему является хардкорной версией модели, с которой внедорожник получает еще больше возможностей на бездорожье, так что ожидайте появления на новинке всех тех фишек, которыми так славится версия Z71.

Официальной информации о Suburban Z71 пока нет, но, исходя из того, что мы знаем о Tahoe, регулируемая по высоте подвеска Air-Ride будет предложена уже в базе. Прочные пластины снизу защитят жизненно важные компоненты машины, и, как и Tahoe, Suburban Z71 2021 модельного года должен иметь уникальный передний бампер, который обеспечивает хороший угол въезда.

Ожидается также появление особых внедорожных шин и наличие некоторых новых деталей экстерьера, которые будут подчеркивать тот факт, что перед вами далеко не самая обычная версия обновленного Suburban.