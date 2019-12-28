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Все версии Volkswagen Golf нового поколения уже почти готовы к выпуску

Все версии Volkswagen Golf нового поколения уже почти готовы к выпуску
21:25 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Все версии обновленного Volkswagen Golf 8 будут представлены в 2020 году

Если вы только что вернулись из межгалактического путешествия, не имея возможности связаться с Землей, у нас есть для вас очень важная новость: Volkswagen Golf восьмого поколения уже представлен.

Компактный автомобиль из Вольфсбурга, европейский бестселлер и одна из самых продаваемых моделей в истории, сохраняет базовый облик предыдущего поколения, но имеет ряд кардинальных изменений внешнего дизайна.

Существует также значительное улучшение технологий, включая более "навороченную" информационно-развлекательную систему, системы безопасности и модернизированные моторы.

В течение 2020 года нам представят еще несколько исполнений обновленного семейства. В этой статье мы собрали информацию обо всех версиях "гольфа".

Итак, весной 2020 года нам покажут высокопроизводительные Golf GTI и GTD. В настоящее время представители Volkswagen не раскрывают официальные подробности об этой спортивной паре, но можно сделать некоторые предварительные выводы.

GTI нового поколения, сможет похвастать более 241 лошадиными силами. Машина получит передний привод и 6-ступенчатую механическую или 7-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением. GTD, спортивный Golf с дизельным двигателем, должен развивать мощность в 197 л.с. с новым мотором 2.0 TDI.

В июле следующего года, нам должны представить плагин-гибридную версию Golf восьмого поколения – речь идет о GTE. Такая новинка получит 48-вольтовый источник питания и двигатель с турбонаддувом и электромотором. GTE будет доступен в вариантах мощностью 201 и 242 л.с. Оба они будут использовать 1,4-литровый четырехцилиндровый двигатель и 13-киловаттную литий-ионную батарею.

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В сентябре следующего года, ожидается показ Golf R. Слухи предполагают, что в стандартной комплектации он может развивать мощность около 326 л.с. и примерно 395 л.с. для более хардкорного его варианта R Plus.

Обе машины будут полноприводными. Чуть менее мощный TCR Golf показать должны в том же месяце. Скорее всего, он получит 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель с мощностью 286 л.с. и передний привод.

И наконец в октябре 2020 года нам покажут Golf Variant (универсал). Внедорожное исполнение Alltrack с увеличенный дорожным просветом и полным приводом появится позже.

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