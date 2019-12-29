Volkswagen запатентовала три новых наименования кроссоверов

Компания Volkswagen зарегистрировала имена для трех новых кроссоверов: T-Sport, T-Go и T-Coupe.

Компания Volkswagen готовит новую линейку кроссоверов, которые выйдут на рынок под именами T-Sport, T-Go и T-Coupe, недавно зарегистрированными в патентном ведомстве Германии. Об этом сообщило издание VW Vortex.

Предполагается, что одно из имен - T-Sport - для европейской версии нового «бразильского» компактного кроссовера Nivus, дебют которого состоится весной 2020 года. В основу модели ляжет масштабируемая архитектура MQB-A0, используемая в хэтчбеке Polo нового поколения. Габаритная длина кроссовера не превысит четырех метров. Размер колесной базы составит 2560 мм. По предварительным данным, в моторную гамму новинки войдут 1.0-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 115 л.с. и 1.6-литровый «атмосферник» мощностью 120 л.с. Сочетаться моторы будут с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 6-ступенчатым «автоматом».

Имя T-Coupe, предположительно, достанется купеобразной версии T-Sport, а T-Go - компактному кроссоверу, известному под названием Taigun. Прототипы Taigun компания показала в 2012 и 2014 годах. Разработкой серийной версии новой глобальной модели займется бразильское подразделение марки.