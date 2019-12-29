Скачать
Воскресенье, 29.12.2019
На Донбассе проходит обмен пленными: все подробности (Онлайн-трансляция)
На Донбассе проходит обмен пленными: все подробности (Онлайн-трансляция)
В Украине проходят первые местные выборы в шести ОТО
В Украине проходят первые местные выборы в шести ОТО
Динамо заинтересовалось забивным форвардом (Видео)
Динамо заинтересовалось забивным форвардом (Видео)
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 30 декабря
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 30 декабря

Volkswagen запатентовала три новых наименования кроссоверов

Volkswagen запатентовала три новых наименования кроссоверов
13:01 Сегодня Телеграф autoua.net Фото: pixabay.com

Компания Volkswagen зарегистрировала имена для трех новых кроссоверов: T-Sport, T-Go и T-Coupe.

Компания Volkswagen готовит новую линейку кроссоверов, которые выйдут на рынок под именами T-Sport, T-Go и T-Coupe, недавно зарегистрированными в патентном ведомстве Германии. Об этом сообщило издание VW Vortex.

Предполагается, что одно из имен - T-Sport - для европейской версии нового «бразильского» компактного кроссовера Nivus, дебют которого состоится весной 2020 года. В основу модели ляжет масштабируемая архитектура MQB-A0, используемая в хэтчбеке Polo нового поколения. Габаритная длина кроссовера не превысит четырех метров. Размер колесной базы составит 2560 мм. По предварительным данным, в моторную гамму новинки войдут 1.0-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 115 л.с. и 1.6-литровый «атмосферник» мощностью 120 л.с. Сочетаться моторы будут с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 6-ступенчатым «автоматом».

Имя T-Coupe, предположительно, достанется купеобразной версии T-Sport, а T-Go - компактному кроссоверу, известному под названием Taigun. Прототипы Taigun компания показала в 2012 и 2014 годах. Разработкой серийной версии новой глобальной модели займется бразильское подразделение марки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Volkswagen, T-Sport, T-Go, T-Coupe.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский подписал закон о привлечении нардепов к ответственности
02 Неожиданная связь: каким образом старение зависит от голодания
03 Увеличилось число городов, в которых пересмотрели тарифы на тепло
04 На грани реального: удивительные снимки Эрика Йоханссона (Фото)
05 Все версии Volkswagen Golf нового поколения уже почти готовы к выпуску
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осенний призыв завершен: сколько солдат пополнили ряды ВСУ
Осенний призыв в ряды ВСУ завершен
Увеличилось число городов, в которых пересмотрели тарифы на тепло
В каких городах уже пересмотрели тарифы на тепло
Погода повернула к зиме: украинцам обещают снег и мороз
Погода повернула к зиме: украинцам обещают снег и мороз
В Tesla разработали тяговую батарею для электрокаров
В Tesla разработали тяговую батарею для электрокаров
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь