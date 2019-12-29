Toyota придумала название для своего нового автомобиля

Бюро по патентам и товарным знакам США зарегистрировало заявку марки Toyota на новое название для кроссовера.

В декабре нынешнего года японская компания Toyota подала патентную заявку на торговую марку 4Active в бюро по патентам и товарным знакам США.

Хотя никаких комментариев от автопроизводителя по этому поводу не последовало, можно сделать некоторые предположения относительно того, какую модель собираются назвать таким именем.

Учитывая наличие в модельном ряду "Тойоты" внедорожника 4Runner, "родственное" название 4Active явно придумали для полноприводного автомобиля, однако более лёгкого и компактного — к примеру, кроссовера для активного образа жизни.

Более того, известно, что японцы уже готовятся к старту производства неизвестной новой модели на строящемся заводе в американском штате Алабама.

Toyota 4Active может оказаться и серийной версией недавнего внедорожного концепта FT-4X, построенного на современной модульной архитектуре TNGA, но внешность которого явно намекала на FJ Cruiser.

Если это окажется действительно так и концепт встанет на конвейер, то модель займёт нишу между нынешними кроссоверами C-HR и RAV4.