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Toyota придумала название для своего нового автомобиля

Toyota придумала название для своего нового автомобиля
20:09 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Бюро по патентам и товарным знакам США зарегистрировало заявку марки Toyota на новое название для кроссовера.

В декабре нынешнего года японская компания Toyota подала патентную заявку на торговую марку 4Active в бюро по патентам и товарным знакам США.

Хотя никаких комментариев от автопроизводителя по этому поводу не последовало, можно сделать некоторые предположения относительно того, какую модель собираются назвать таким именем.

Учитывая наличие в модельном ряду "Тойоты" внедорожника 4Runner, "родственное" название 4Active явно придумали для полноприводного автомобиля, однако более лёгкого и компактного — к примеру, кроссовера для активного образа жизни.

Более того, известно, что японцы уже готовятся к старту производства неизвестной новой модели на строящемся заводе в американском штате Алабама.

Премьера нового бюджетного кроссовера Toyota намечена на февраль: детали (Фото)

Toyota 4Active может оказаться и серийной версией недавнего внедорожного концепта FT-4X, построенного на современной модульной архитектуре TNGA, но внешность которого явно намекала на FJ Cruiser.

Если это окажется действительно так и концепт встанет на конвейер, то модель займёт нишу между нынешними кроссоверами C-HR и RAV4.

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Автомобиль, Toyota, Авто, Кроссовер.
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