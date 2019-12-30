Polestar разработал новый электрический концепт для чемпионата Roborace

Концепт разрабатывался специально для чемпионата Roborace, поэтому у него нет кабины.

У компании Polestar, обладающей опытом Volvo и Geely, есть все шансы утвердиться в качестве ключевого игрока в сегменте электромобилей.

Флагманом молодой марки сегодня является гибрид Polestar 1, а вот ее вторая по счету модель - Polestar 2 EV – серьезно соперничает с Tesla Model 3.

Теперь же зарубежное издание carscoops.com опубликовало рендеры любопытного электрического концепта Polestar 1K, предназначенного для будущего чемпионата Roborace.

Над созданием авто трудился дизайнер Фабиано Брис. Он снабдил концепт-кар чрезвычайно радикальным кузовом, однако фамильные черты Polestar здесь все-таки угадываются.

Так, к примеру, Polestar 1K оснащается светодиодными фарами с дневными ходовыми огнями, дизайн которых аналогичен "молоту Тора" в духе моделей Polestar и Volvo.

Внутри авто можно найти особую стеклянную зону, куда разработчики нанесли отдельные электрические системы автомобиля. В задней части Polestar 1K появляются массивный диффузор и светодиодные фонари оригинальной формы.

Напомним, еще в прошлом году организаторы Roborace поменяли концепцию чемпионата. По новым правилам первую половину заезда будет ехать гонщик, вторую — автопилот.