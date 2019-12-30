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Появился электроседан в 3 раза дешевле Tesla Model S

Появился электроседан в 3 раза дешевле Tesla Model S
13:54 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Китайский стартап Xiaopeng Motors начал принимать заказы на электромобиль P7.

Базовый 3-объёмник длиной 4880 мм с 266-сильным электродвигателем стоит 240 000 юаней. Стоимость сравнимого по размерам Tesla Model S в Китае начинается от 794 000 юаней.

Стартовая вариация Xpeng P7 обладает задним приводом и безальтернативным электрическим мотором мощностью 266 л.с. (390 Нм), а батарея на 81 кВт/ч позволяет модели проехать на одном заряде 550 км по стандарту NEDC.

Уже в начальной комплектации электромобиль оснащается безрамочными дверями, дорогой отделкой, виртуальной "приборкой" с экраном на 10,25 дюйма и информационно-развлекательным комплексом с дисплеем на 14,97 дюйма, а ещё автопилотом третьего уровня.

По динамике и стоимости главным конкурентом "семёрки" станет Tesla Model 3 с начальной ценой в 350 000 юаней. Базовый американский седан практически на 200 мм короче и может преодолеть без подзарядки расстояние на 100 км меньше. 

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Тем, кто считает пробег в 550 км недостаточным, доступна более ёмкая батарея, которая даст возможность повысить предельный запас хода до 650 км. Точные характеристики электромобиля пока держатся в секрете, однако известно, что "дальнобойный" седан тоже получит исключительно заднеприводную систему и единственный электрический двигатель.

За электрокар с увеличенным аккумулятором придётся заплатить на 30 000 юаней больше, то есть 270 000 юаней.

Наиболее мощный седан с 2-моторным 430-сильным (660 Нм) силовым агрегатом, полноприводной системой и запасом хода 550 км стоит 370 000 юаней. Подобная вариация может ускоряться до первой "сотни" за 4,3 секунды.

Поставки модели P7 должны начаться ближе к середине следующего года. Китайская компания возлагает большие надежды на 3-объёмник, поскольку кросс G3 за 2 года разошёлся тиражом в 15 000 экземпляров.

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