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Suzuki запустила продажи нового кроссовера Suzuki XL7

Suzuki запустила продажи нового кроссовера Suzuki XL7
11:58 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pinterest.com

Модель XL7 станет преемником Suzuki Ertiga, который уже успел стать бестселлером бренда.

По данным пресс-службы японской марки, первые товарные экземпляры кроссовера Suzuki XL7 клиенты начнут получать уже в первом квартале следующего года.

Однако цены на новинку пока не сообщается. Стоит отметить, что шестиместный Suzuki XL6 предлагается на местном рынке по за 980 тыс. рупий. 

По сути, автомобиль является трехрядной версией компакт-вэна Suzuki XL6, который на данный момент продается в Индии. 

В салоне модели можно найти информационно-развлекательную систему с 7-дюймовым тачскрином, климатическую установку, круиз-контроль, а в качестве опции — кожаную обивку салона, датчики света и дождя и камеры кругового обзора.

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Кроссовер также может похвастаться двумя подушками безопасности, системой стабилизации и системой экстренного торможения.

В движение Suzuki XL7 приводится 1,5-литровым атмосферным мотором на 105 л.с., которому помогает 48-вольтовый стартер-генератор. В качестве трансмиссии выступает 5-ступенчатая МКПП или 4-диапазонный "автомат". привод — только передний.

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Suzuki, Автомобили, Авто, Suzuki XL7.
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