Представлен эксклюзивный BMW X7 в кузове пикап

Показанный пикап не планируется выводить в серию, он останется в единственном экземпляре.

Представленный в музее BMW Welt автомобиль останется в единственном экземпляре и в серийное производство запущен не будет.

Так, в стенах BMW Welt состоялась презентация необычного экспоната — пикапа на базе флагманского кроссовера баварской марки — BMW X7.

Данная новинка пополнит ряды других автомобилей данного музея.

Напомним, что онлайн-дебют пикапа на базе BMW X7 состоялся ещё в июле нынешнего года. Теперь же автомобиль продемонстрировали "вживую".

Грузовой вариант превосходит по габаритам автомобиль-донор. Длина пикапа на 100 мм больше, чем у кроссовера. Протяжённость погрузочной платформы при закрытом борте достигает 1400 мм, а при открытом — 2000 мм. Так, на ней легко помещается мотоцикл BMW F 850 GS.

Производитель сделал верхнюю часть кабины и крышку грузового отсека из композитных материалов, которые отличаются малой массой и высоким уровнем прочности.

В оснащении пикапа находится 3,0-литровый бензиновый турбо-мотор, выдающий 340 л.с. Заявленный расход топлива в смешанном цикле составит порядка 9 литров на 100 км пути.