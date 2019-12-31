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Chevrolet Tahoe станет внедорожником

Chevrolet Tahoe станет внедорожником
21:29 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

В сети появилась информация, что Chevrolet Tahoe получит внедорожную версию.

General Motors презентовал новые Chevrolet Tahoe и Suburban несколько недель назад, а теперь появилась информация о новой версии Z71, которая будет предназначена для покорения бездорожных просторов

Как сообщает издание GM Authority со ссылкой на директора по маркетингу подразделения Chevrolet Trucks Боба Крейпса, хардкорная внедорожная модификация под названием Z71 вскоре станет частью модельной линейки новых Tahoe и Suburban.

Официальной информации об этой версии пока нет, однако с наибольшей долей вероятности можно предположить, что внедорожники нового поколения в версии Z71 получат регулируемую по высоте пневмоподвеску Air-Ride на обеих осях, мощную защиту днища, а также иные бамперы для улучшения геометрической проходимости.

Новую версию Chevrolet Suburban сделали гораздо мощнее (Фото)

Ожидаются также внедорожные шины и декоративные элементы из некрашеного пластика.

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Автомобиль, General Motors, Внедорожник, Chevrolet, Авто, Chevrolet Tahoe.
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