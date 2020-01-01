Что-то интересное: Ford рассекретил некоторые детали о Mustang Mach-E

В компании Ford рассказали о предварительных заказах Mustang Mach-E.

Американская компания делится некоторыми интересными подробностями предварительных заказах на новинку, отмечая, что спецверсия First Edition уже была распродана.

При этом представители марки не сообщают, сколько планируется выпустить экземпляров особой линейки.

"Мы не подтверждаем количество машин в версии "First Edition". Мы говорили, что производство ограничено 50 000 автомобилей в течение первых 12 месяцев во всем мире".

Стоит отметить, что бронирование - это не то же самое, что продажа, поскольку некоторые люди могут решить отменить предварительный заказ и получить оставленный депозит в размере 500 долларов.

Стоимость новинки в особой модификации составляет 61 000 долларов и основан на полноприводной модели с расширенным диапазоном. Его отличают красные тормозные суппорты, металлические накладки на педали, контрастная строчка и специальные значки.

Представители Ford сообщают, что Carbonized Grey - самый популярный цвет, и 38% из тех, кто заказал Mustang Mach-E, решили использовать этот оттенок. За ним следует Grabber Blue Metallic с 35%, тогда как Rapid Red выбрали только 27% покупателей.

Интересно, что более половины (55%) депозитов предназначены для модели с полным приводом, в то время как почти 30% предварительных заказов, сделанных в Соединенных Штатах, относятся к спортивной модели GT.

Планируется, что поставки клиентам First Edition начнутся к концу 2020 года, после запуска производства, запланированного на осень.