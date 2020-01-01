Suzuki объявил о начале предварительного заказа кроссовер Hustler (ФОТО)

Впервые новая версия машины была показана на международной выставке машин в Токио 2019 года.

Известный производитель машин Suzuki объявил о начале предварительного заказа на новый кроссовер.

Автомобильный бренд Suzuki сообщил о начале масштабной компании предварительного заказа инновационного кроссовера Suzuki Hustler. Машина представляет собой удивительную комбинацию популярного в Японии кей-кара и внедорожника. А самая первая генерация Hustler была изготовлена в 2013 году.

Новые габариты автомобиля составляют: длина - 3395 мм, ширина - 1475 мм, высота - 1680 мм, колесная база - 2460, дорожный просвет - 180 мм.

Автомобиль отличается улучшенным дизайном, который выглядит более агрессивно, в сравнении с прошлой версией. Главной отличительной особенностью нового кроссовера является прочный кузов, который устойчив к различным повреждениям, грязи или воде.

Машина оснащается улучшенным двигателем R06D, мощность которого составляет 49 лошадиных сил при обычной оснастке и 69 лошадиных сил в случае турбированной силовой установки.