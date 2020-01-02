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В Украине выпустили автобус для силовиков "Вахтовка" (Фото)

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В Украине выпустили автобус для силовиков "Вахтовка" (Фото)
12:25 Сегодня Телеграф Фото: Polycar

Специальный автобус рассчитан на 26 пассажиров.

В Украине выпустили вахтовый автобус на базе грузовика МАЗ, мощностью 130 л.с. Об этом сообщает пресс-служба производителя Polycar.

Автобус рассчитан на 26 пассажиров и оборудован рядом специализированных видов оснастки. Пассажирские сиденья попарно установленные вдоль стен фургона с центральным проходом. В целом транспорт рассчитан на перевозку спецподразделений.

Кроме того автобус комплектуется климатическим оборудованием, рабочим местом с откидным столом перед первыми сиденьями и монитором, закрепленным в передней части фургона.

Транспорт имеет трое дверей, одни из которых двойные и рассчитаны для доступа к грузовому отсеку. Здесь есть специальные ниши для оборудования. Окна в автобусе полупрозрачные и защищены металлической решеткой.

Транспорт оборудован дизельным двигателем мощностью 130 к. с. и имеет грузоподъемность 5,45 тонны.

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Разработчики оснастили транспортное средство проблесково-сигнальными огнями и буксировочном приспособлением.

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Полиция, МВД, Правоохранители, силовики, Polycar.
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