В Украине выпустили автобус для силовиков "Вахтовка" (Фото)

Специальный автобус рассчитан на 26 пассажиров.

В Украине выпустили вахтовый автобус на базе грузовика МАЗ, мощностью 130 л.с. Об этом сообщает пресс-служба производителя Polycar.

Автобус рассчитан на 26 пассажиров и оборудован рядом специализированных видов оснастки. Пассажирские сиденья попарно установленные вдоль стен фургона с центральным проходом. В целом транспорт рассчитан на перевозку спецподразделений.

Кроме того автобус комплектуется климатическим оборудованием, рабочим местом с откидным столом перед первыми сиденьями и монитором, закрепленным в передней части фургона.

Транспорт имеет трое дверей, одни из которых двойные и рассчитаны для доступа к грузовому отсеку. Здесь есть специальные ниши для оборудования. Окна в автобусе полупрозрачные и защищены металлической решеткой.

Транспорт оборудован дизельным двигателем мощностью 130 к. с. и имеет грузоподъемность 5,45 тонны.

Разработчики оснастили транспортное средство проблесково-сигнальными огнями и буксировочном приспособлением.