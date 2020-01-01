В полиции объяснили, почему не привлекают к ответственности любителей фейерверков

Новости Украины:В МВД говорят, что полиция не имеет полномочий привлекать к ответственности людей, которые запускают фейерверки, поскольку не внесены изменения в УК Украины.

Полиция не имеет полномочий привлекать к ответственности за "канонады фейерверков". Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Сегодня в комментариях вы возмущались, почему полиция не реагировала на канонады фейерверков, если это запрещено? Объясняем - решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы, каждый отдельно", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что, например, в Киеве Киевсовет "запретил использование пиротехники до окончания ООС, то есть до нашей победы. Однако соответствующие изменения в Уголовный, Уголовный процессуальный и Кодекс об админнарушениях относительно ответственности за запуск салютов не вносились. Согласно Административному кодексу, полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества", - отметили в МВД.

При этом в ведомстве напоминают, что "в нашей стране идет война и смертельные взрывы раздаются сразу в двух областях".

"Давайте будем воздерживаться от запусков фейерверков. Прибережем всю пиротехнику до освобождения Крыма и Донбасса от оккупации", - добавили в министерстве.

Напомним, в Житомирской области новогодней ночью два человека получили травмы во время запуска фейерверков.