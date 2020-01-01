В новогоднюю ночь в центре Одессы устроили погоню со стрельбой (Видео)

Новости Украины:Инцидент произошел примерно в 02:00 в центре города, на пересечении Итальянского бульвара с улицей Канатной.

В новогоднюю ночь в центре Одессы с применением оружия правоохранители задержали автомобиль с иностранцами. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы случившегося.

Как отмечается, в районе железнодорожного вокзала задержаны трое мужчин, которые были в автомобиле. Со слов очевидцев, машину "ВАЗ" в районе 2.00 остановили на Итальянском бульваре, прострелив два колеса.

Троих мужчин задержали, надев на них наручники. В региональном главке Нацполиции случившееся пока не комментирует.

Напомним, в столице задержали мужчину, который открыл стрельбу по прохожим.

Кроме этого, во Львове неизвестные стреляли из пневматического оружия в пассажирский автобус.