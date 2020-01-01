Скачать
Среда, 01.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
В Украине начали действовать новые цены на газ
В Украине начали действовать новые цены на газ
Стоимость пропуска в морских портах снижается в несколько раз
Стоимость пропуска в морских портах снижается в несколько раз
Все дело в шляпе: как Шевченко встретил Новый год
Все дело в шляпе: как Шевченко встретил Новый год
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 2 января
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 2 января

Ожоги и переломы черепа: в Житомирской области мужчина пострадал от фейерверка

Ожоги и переломы черепа: в Житомирской области мужчина пострадал от фейерверка
13:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По сообщению ГСЧС мужчина зажег один из фейерверков, который сразу же взорвался у него в руках.

В Житомирской области в новогоднюю ночь два человека получили травмы во время запуска фейерверков.

Как сообщили в управлении ГСЧС в Житомирской области, 1 января в реанимационное отделение областной больницы с ожогами лица и переломами черепа и кости правого глаза госпитализирован 40-летний житель с. Николаевка Емильчинского района.

Выяснилось, что во время празднования новогоднего вечера в сельском клубе мужчина зажег фейерверк, но последний резко взорвался.

На Житомирщине перевернулась маршрутка с пассажирами

Еще один аналогичный случай произошел прошлой ночью во время запуска фейерверка в центре Житомира на улице Восточной - 36-летний мужчина заглянул в фейерверк, который сразу не сработал. После того тот взорвался. Мужчина в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение Житомирской областной больницы.

Напомним, трое разбойников, пытая мужчину раскаленным утюгом, отобрали у него крупную сумму денег. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Житомирская область, Новый год, ГСЧС, Фейерверки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 За нетрезвое вождение с сегодняшнего дня наступает уголовная ответственность
02 Жители 20 городов будут платить за отопление на 30% меньше
03 Первый подарок в новом году: в Украине выросла "минималка"
04 Оригинальные поздравления с Новым годом 2020 в стихах и короткие СМС
05 1 января - приметы и обряды в день Бонифатия
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мокрый снег и ветер: прогноз погоды на 1 января
Мокрый снег и ветер: прогноз погоды на 1 января
Итоги дня 31 декабря: разговор Зеленского с Путиным и главные задачи на 2020 год
Итоги дня 31 декабря: разговор Зеленского с Путиным, новогодняя речь Президента
Письма и бандероли подорожали
Письма и бандероли подорожали
Королева Рания поздравила весь мир с Новым годом (Фото)
Королева Рания поздравила весь мир с Новым годом (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь