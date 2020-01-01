Ожоги и переломы черепа: в Житомирской области мужчина пострадал от фейерверка

Новости Украины:По сообщению ГСЧС мужчина зажег один из фейерверков, который сразу же взорвался у него в руках.

В Житомирской области в новогоднюю ночь два человека получили травмы во время запуска фейерверков.

Как сообщили в управлении ГСЧС в Житомирской области, 1 января в реанимационное отделение областной больницы с ожогами лица и переломами черепа и кости правого глаза госпитализирован 40-летний житель с. Николаевка Емильчинского района.

Выяснилось, что во время празднования новогоднего вечера в сельском клубе мужчина зажег фейерверк, но последний резко взорвался.

Еще один аналогичный случай произошел прошлой ночью во время запуска фейерверка в центре Житомира на улице Восточной - 36-летний мужчина заглянул в фейерверк, который сразу не сработал. После того тот взорвался. Мужчина в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение Житомирской областной больницы.

Напомним, трое разбойников, пытая мужчину раскаленным утюгом, отобрали у него крупную сумму денег.