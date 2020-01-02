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Как ускорить прогрев автомобиля

Как ускорить прогрев автомобиля
14:44 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Зима – неоднозначное время года. С одной стороны, в нём много хорошего, с другой – трудностей оно доставляет намного больше, чем все остальные поры года вместе взятые.

Автомобильный эксперт поделился советами, назвав несколько способов, которые позволят ускорить прогрев двигателя и салона машины зимой.

Ускорить прогрев двигателя в зимнее время можно за счет увеличения оборотов, чем больше, тем быстрее прогрев. В современных авто, чтобы двигатель работал в диапазоне 2000-2500 оборотов в минуту, можно чуть нажать на педаль акселератора.

Еще один способ - нагрузить двигатель. Для машин с автоматической коробкой передач или вариатором поможет включение режима "D", однако при этом важно не перегрузить холодный мотор. Рекомендуется начать на холостом ходу, после чего несколько минут неспешного движения на минимальной нагрузке.

Скорость прогрева салона автомобиля зависит в том числе от правильности использование отопителя. В машинах с двигателем небольшого литража прогрев затрудняет радиатор отопления, продуваемый на максимальной скорости вращения вентилятора. 

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Эксперт советует в таких случаях использовать первую скорость "печку". Автономные подогреватели помогут ускорить процесс, но их использование чревато рисками значительной разрядки аккумулятора.

После последней поездки можно не дать двигателю остыть с помощью системы автозапуска по температуре. Следует учитывать и факторы окружающей среды.

Так, выиграть несколько минут при прогреве можно при стоянке машины над подземной теплотрассой.

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Автомобили, Авто, Подогрев авто, Подогрев автомобиля.
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