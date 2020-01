Mazda планирует выпустить полностью электрический кроссовер

Вступление новых экологических норм пришлось на тот момент, когда бренд еще не готов представить собственную линейку электрических автомобилей на новой платформе, но уже будет обязан выплачивать большие штрафы за превышение уровня выбросов углекислого газа.

Практически в срочном порядке, на штатных агрегатах была создана электрическая версия компактного кроссовера Mazda CX-30. Модель пока проходит различные испытания и готовится к выходу на рынок. Это должно произойти во втором квартале 2020 года.

До этого момента, бренд будет вынужден оплачивать огромные штрафы. В компании отметили, что они готовы работать первую половину года в убыток на рынке Европы.

Check out Motor Trend's hands-on review of the brand new 2020 Mazda CX-30! https://t.co/V1UrbFJRMV pic.twitter.com/AG4FoC58US

— Davis-Moore Mazda (@DM_Mazda) December 30, 2019