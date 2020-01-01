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Mazda планирует выпустить полностью электрический кроссовер

Mazda планирует выпустить полностью электрический кроссовер
23:11 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Компании Mazda приходится идти на большой риск с продолжением работы в Европе.

Вступление новых экологических норм пришлось на тот момент, когда бренд еще не готов представить собственную линейку электрических автомобилей на новой платформе, но уже будет обязан выплачивать большие штрафы за превышение уровня выбросов углекислого газа.

Практически в срочном порядке, на штатных агрегатах была создана электрическая версия компактного кроссовера Mazda CX-30. Модель пока проходит различные испытания и готовится к выходу на рынок. Это должно произойти во втором квартале 2020 года.

До этого момента, бренд будет вынужден оплачивать огромные штрафы. В компании отметили, что они готовы работать первую половину года в убыток на рынке Европы.

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Электрический кроссовер Mazda CX-30 будет оснащаться скромной батареей с емкостью 35,5 кВт*часов, что позволит ему проехать до 200 км на полном ходу. Этого хватит большинству среднестатистических водителей. Главной проблемой компании является стоимость. Им необходимо удержать ценник до 35 000 евро, за которым начинаются автомобили Tesla.

Точных спецификаций пока нет.

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Автомобиль, Mazda, Авто, Электрокар, Mazda CX-30.
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