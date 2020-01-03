С заботой об окружении: почему на Mazda MX-30 установлена "скромная" батарея

Выяснилась причина того, почему Mazda MX-30 имеет маленькую батарею

Электромобили уже успели стать частью нашей жизни, ведь с каждым днём их покупает всё большее и большее количество людей. И это безусловно крайне положительная тенденция, безусловно положительно влияющая как на наше с вами здоровье, так и на экологию в целом. И если же говорить о компании Mazda, то вы вероятней всего уже знаете о том, что данный производитель имеет в своём автопарке собственный электрический автомобиль — MX-30.

В целом он очень хорош, и в мире имеется огромное количество поклонников именно вышеуказанного электрического автомобиля. И тем не менее даже самые ярые поклонники Mazda MX-30 соглашаются с тем фактом, что электрокар имеет ну уж слишком скромную для своего сегмента батарею.

И это бросается в глаза даже при сравнении с более дешёвыми автомобилями от других производителей. Однако если же теперь верить Кристиану Шульцу, директору Европейского исследовательского центра, это решение со стороны руководства Mazda было принято с целью оказания помощи нашей планете. По его словам небольшой размер батареи имеет соответственно относительно маленький объём, и именно это в свою очередь и позволяет существенно сокращать объёмы выбросов CO2. Кристиан Шульц также заявил, что батареи, которые установлены в электрокарах, имеющие большую ёмкость, оказывают хоть и небольшой, но всё же ощутимый вред для окружающей среды.

Вышеуказанный вывод Кристиан Шульц сделал основываясь на собственных расчётах компании Mazda, которые автопроизводитель сделал с целью показать, на сколько сильно массовое использование Mazda MX-30 в долгосрочной перспективе сможет снизить выброс в атмосферу CO2. Сама же компания в свою очередь точно так же успела отреагировать на это, заявив о том, что производитель ещё на этапе проектирования указанной выше электрической Mazda определил, что более ёмкая батарея, к примеру, на 95 кВт/ч, которая в свою очередь очень близка к тому, что можно увидеть в Model S и X от Tesla, потенциально приведёт в свою очередь к большему количеству выбросов CO2. Как бы то ни было, данному заявлению и, соответственно, исследованию автопроизводителя верят далеко не все.

И связано это прежде всего с тем, что сама Mazda основывает свои собственные данные и показатели на средних значениях "европейской генерации электроэнергии" начиная с 2016 года. То есть, если объяснить более понятно, углеродный след, который оставляют автомобили, измеряется в отношении конкретно электрокаров в корне не верно. Mazda берёт значение района, который работает исключительно на энергии с нулевым уровнем выбросов, и выдвигает данные показатели за свои. Так что в ближайшее время Mazda будет вынуждена либо провести новые, на этот раз правильные исследования, либо же компания просто-напросто удалит изо всех источников хоть какое-либо упоминание о вышеуказанных данных, и постарается забыть об этом раз и навсегда.