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На радость поклонникам: интерьер Tesla Model 3 станет более винтажным (Фото)

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На радость поклонникам: интерьер Tesla Model 3 станет более винтажным (Фото)
09:51 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Европейские специалисты по интерьеру Vilner превзошли себя.

В интерьере Tesla есть одна вещь, которая мешает людям, привыкшим к традиционному автомобилю — это отсутствие разнообразия. Конечно, можно выбрать один цветной кожаный вариант, но вариаций не так много, как, например, у BMW или Audi. И хотя есть определенный плюс в том, что не придется тратить десятки тысяч за возможность выбора, все же это определенно влияет на способность самовыражения.

Возможно, вдохновленный Tesla Model S Plaid, который пытался установить рекорды Нюрбургринга в этом году, тюнер предпочел использовать в интерьере меньшей Model 3 ткань, заменив ею искусственную кожу. Сине — бирюзовый оттенок, используемый для сидений и подголовников, очень похож на классический интерьер Chanel — Houndstooth. Между тем, еще такой же тканью обшита крыша, дверные стойки и множество других элементов. Оранжевая кожа присутствует на валиках и дверных картах, возможно, в качестве контраста.

Компания Tesla заменила обычную приборную панель сенсорным экраном, а Vilner Garage установил декоративную деревянную панель, которая, в очередной раз, подчеркивая дух минимализма, находит продолжение в отделке дверей, где кожа имеет цвет, аналогичный дереву.

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"Серый цифровой мрак в салоне бесшумного автомобиля может быть воплощен в жизнь стильной и предрасполагающей комбинацией высококачественных материалов, вписанных в оригинальный дизайн салона — уникальная атмосфера спокойствия, безмятежности и очаровательного гостеприимства, которое окружает вас, как домашняя одежда", — комментирует тюнер свой уникальный выпуск Tesla.

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Интерьер, Авто, Tesla, Tesla Model 3.
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