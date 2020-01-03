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На выставке CES покажут концепт будущего седана Airflow Vision (Фото)

На выставке CES покажут концепт будущего седана Airflow Vision (Фото)
15:14 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Что действительно вызовет удивление публики, это экстерьер Airflow Vision.

Взяв себе имя у аэродинамического седана Chrysler Airflow 30-х годов прошлого века, Airflow Vision полагается на "размеры и ровный пол Chrysler Pacifica [Hybrid]", чтобы создать автомобиль для путешествий.

Предоставленные дизайнерские проекты демонстрируют интерьер Chrysler Airflow Vision, разработанный с учетом реальности.

Естественно не обошлось без "концептуального комплекта", включающего в себя две пары ковшеобразных кресел. При этом, стоит отдать должное художнику, большинство элементов выглядят практически готовыми к серийному производству, в том числе дисплеи панели приборов и средства управления информационно-развлекательным комплексом с дополнительным экраном, размещенным напротив переднего пассажира.

Что действительно вызовет удивление публики, это экстерьер Airflow Vision. С комплектом колес, будто встроенным в корпус автомобиля, данный концепт кажется совершенного неготовым к массовому производству.

Тем не менее, представленный тип светодиодного наружного освещения Airflow Vision Chrysler наверняка собирается использовать в своих будущих автомобилях.

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Пока неясно, является ли Airflow Vision прототипом предстоящего продукта от Chrysler или взглядом на будущие элементы внешнего и внутреннего дизайна бренда, однако эта концепция, похожая на футуристический минивэн, дает надежду на то, что бренд видит будущее, которое включает в себя модели в дополнение к стареющему седану 300 и минивэнам Voyager и Pacifica, которые находятся в текущей линейке автомобилей Chrysler.

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Авто, Седан, CES, Автовыставка, Airflow Vision, Chrysler Airflow.
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