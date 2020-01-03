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Geely назвала дату старта продаж кроссовера Icon (Фото)

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Geely назвала дату старта продаж кроссовера Icon (Фото)
15:57 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Дебют кроссовера Geely Icon состоялся в ноябре 2019 года на автосалоне в Гуанчжоу.

Представители компании Geely сообщили о том, что новый кроссовер Icon поступит в продажу на территории поднебесной 14 февраля.

Автомобиль получил невероятно притязательную внешность, которая подчеркивается двухуровневой оптикой и особыми выштамповками на кузове. 

Интерьер кроссовера также вызывает восхищение. Взглянув в салон, сразу же хочется отметить строгость, а также четкие геометрические формы.

Geely Icon может похвастать наличием цифровой приборной панели, а также современной мультимедийной системой с возможностью голосового управления. Для создания приятной атмосферы, предусмотрена светодиодная подсветка.

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Автомобиль построен на платформе BMA от Volvo. Длина, ширина и высота новинки составляют 4 350, 1 810 и 1 615 мм соответственно, при длине колесной базы 2 640 мм. Под капотом Geely Icon находится турбированный 1,5-литровый двигатель Volvo мощностью 177 л.с. Силовая установка сочетается с семидиапазонной роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением и передним приводом.

К особенностям Geely Icon также стоит отнести наличие бесключевого доступа, камеры кругового обзора, интеллектуальный круиз-контроль, а также ассистент движения в полосе.

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Автомобили, Техника, Авто, Geely, iCON, Компания Geely.
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