В Токио покажут раллийную модель на основе Mazda CX-5

Тюнинг-проект будет выполнен по мотивам легендарной гонки "Париж-Дакар".
На предстоящей автовыставке тюнинга, которая начнётся 10 января в Токио, покажут новую разработку Автомобильного колледжа города Нихоне.
Главные преобразования затронут кузов машины-донора: задние двери будут заварены, а их стёкла заменят на металлические панели, также вместо бамперов установят стальные поперечины и оснастят кроссовер каркасом безопасности.
Кроме того, раллийный прототип получит высокопрофильные внедорожные шины от компании Toyo на составных дисках. Также разработчики заменят на Mazda CX-5 пружины и амортизаторы, при этом шасси у автомобиля будет опираться на несущий кузов.
Силовой агрегат у машины оставят без изменений.
Вероятнее всего, что будущий тюнинг-проект не будет участвовать в настоящих гонках, так как он больше ориентирован на рекламу учебных программ Автомобильного колледжа.