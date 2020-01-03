Скачать
Пятница, 03.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Законопроект о рынке земли уже готов ко второму чтению
Законопроект о рынке земли уже готов ко второму чтению
Убийство Шеремета: проведен следственный эксперимент с Кузьменко (Видео)
Убийство Шеремета: проведен следственный эксперимент
Два игрока Шахтера вызваны в сборную Бразилии
Два игрока Шахтера вызваны в сборную Бразилии
В ночь на 4 января земляне увидят невероятный звездопад
В ночь на 4 января земляне увидят невероятный звездопад

В Токио покажут раллийную модель на основе Mazda CX-5

В Токио покажут раллийную модель на основе Mazda CX-5
19:16 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Энтузиасты создадут раллийный проект на основе кроссовера Mazda CX-5 первой генерации.

Тюнинг-проект будет выполнен по мотивам легендарной гонки "Париж-Дакар".

На предстоящей автовыставке тюнинга, которая начнётся 10 января в Токио, покажут новую разработку Автомобильного колледжа города Нихоне.

Главные преобразования затронут кузов машины-донора: задние двери будут заварены, а их стёкла заменят на металлические панели, также вместо бамперов установят стальные поперечины и оснастят кроссовер каркасом безопасности. 

Кроме того, раллийный прототип получит высокопрофильные внедорожные шины от компании Toyo на составных дисках. Также разработчики заменят на Mazda CX-5 пружины и амортизаторы, при этом шасси у автомобиля будет опираться на несущий кузов.

Geely назвала дату старта продаж кроссовера Icon (Фото)

Силовой агрегат у машины оставят без изменений.

Вероятнее всего, что будущий тюнинг-проект не будет участвовать в настоящих гонках, так как он больше ориентирован на рекламу учебных программ Автомобильного колледжа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Техника, Авто, Mazda CX-5.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие продукты лучше обходить стороной в супермаркете?
02 Как выглядят дети и внуки наших любимых звезд эстрады и кино (Фото)
03 Простые продукты, которые защищают от геморроя
04 Какого числа щедруют, а какого колядуют в 2020 году
05 Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 4 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Потребление упало, импорт поднялся: результаты работы ГТСУ в 2019 году
Потребление упало, импорт поднялся: результаты работы ГТСУ в 2019 году
Венедиктова: В ГБР проведут полный аудит деятельности
В ГБР проведут полный аудит деятельности
В ООН отреагировали на гибель иранского генерала
В ООН отреагировали на гибель иранского генерала
Какого числа Родительские субботы в 2020 году
Какого числа Родительские субботы в 2020 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь