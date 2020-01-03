В Токио покажут раллийную модель на основе Mazda CX-5

Энтузиасты создадут раллийный проект на основе кроссовера Mazda CX-5 первой генерации.

Тюнинг-проект будет выполнен по мотивам легендарной гонки "Париж-Дакар".

На предстоящей автовыставке тюнинга, которая начнётся 10 января в Токио, покажут новую разработку Автомобильного колледжа города Нихоне.

Главные преобразования затронут кузов машины-донора: задние двери будут заварены, а их стёкла заменят на металлические панели, также вместо бамперов установят стальные поперечины и оснастят кроссовер каркасом безопасности.

Кроме того, раллийный прототип получит высокопрофильные внедорожные шины от компании Toyo на составных дисках. Также разработчики заменят на Mazda CX-5 пружины и амортизаторы, при этом шасси у автомобиля будет опираться на несущий кузов.

Силовой агрегат у машины оставят без изменений.

Вероятнее всего, что будущий тюнинг-проект не будет участвовать в настоящих гонках, так как он больше ориентирован на рекламу учебных программ Автомобильного колледжа.