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Citroen представит автомобиль с перпендикулярной парковкой

Citroen представит автомобиль с перпендикулярной парковкой
22:36 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Водители не будут мешать другим участникам дорожного движения, даже если припаркуются наиболее удобным способом.

Французская компания Citroen объявила о скорой презентации автомобиля, который умеет парковаться перпендикулярно.

Представители автомобильного бренда опубликовали короткий видеоролик, где представлено транспортное средство, презентация которого состоится уже в феврале нынешнего года.

Аналитики считают, что в тизере продемонстрирован внешний вид автомобиля Ami One, ранее модель была показана в виде концепта.

Перпендикулярная парковка автомобиля возможна из-за того, что длина компактной модели - всего 2,5 метра.

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Известно, что максимальная скорость ситикара - 45 км/ч. Также в компании рассказали, что Ami One - это электрокар, одного заряда которого достаточно, чтобы проехать около 100 километров в условиях города.

Если планы французской компании не изменятся, то покажут ситикар в Париже уже в конце следующего месяца. О цене пока что информации нет.

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