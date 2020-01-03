На волне успеха Cybertruck: Kia готовит к выпуску свой "автомобиль будущего"

Kia все-таки выпустит свой "автомобиль будущего" Imagine EV

Без исключения все технические и не только компании изо всех сил стараются преподнести свой новый продукт как что-то футуристичное, пришедшее к нам прямиком из будущего. И в автомобилестроительной индустрии ярчайшим примером данного положения дел является анонс компанией Tesla своего крайне необычного пикапа Cybertruck.

Однако на самом деле вышеуказанный производитель не единственный на рынке, кто планирует выпустить автомобиль, который полностью разрушает наши с вами представления о дизайне и стиле машин. Таким образом Imagine EV Kia от соответствующего производителя, как мы можем понять, больше не будет оставаться только лишь концепцией, Imagine EV может обрести жизнь.

На это нам недвусмысленно сообщил Эмилио Эррера, действующий руководитель европейского подразделения Kia во время интервью с авторитетным профильным изданием Automotive News. Он рассказал о том, что серийная версия вышеуказанного футуристичного кроссовера должна будет появиться в продаже уже "довольно скоро", а именно в 2021 году.

Однако он не рассказал о том, будет ли версия, которая уйдёт в релиз, хоть чем-нибудь отличаться от той версии Imagine EV Kia, которая дебютировала на недавней автомобильной выставке в Женеве. Как бы то ни было, всё же стоит предположить, что автомобиль в конечном счёте лишится если не всех дисплеев, которые в общей сумме составляют 21 штуку, то подавляющего большинства уж точно.

Изменению наверное подвергнется и "рулевая колонка, которая выполнена в стиле самолёта", а так же будут уменьшены огромные колёса, которые по большому счёту не нужны. В любом случае даже с учётом всех названных выше изменений Imagine EV от Kia будет крайне необычным и интересным транспортным средством, на которое действительно стоит обратить своё внимание.

И более того, если же изначально вышеуказанный автомобиль позиционировался как потенциальный гибрид, то данный Корейский автопроизводитель точно также рассматривает и вариант целиком и полностью электрической архитектуры Imagine EV. И хоть эта информация и так способна порадовать очень многих, всё-же мы имеем ещё несколько дополнительных данных.

К примеру известно то, что если Kia в конечном итоге всё-же примет решение о выпуске Imagine EV в полностью электрическом варианте, необходимая технология может быть позаимствована у бренда, Hyundai, который в своё время помогал Kia в разработке собственной электрической платформы.

И исходя из этого уже сейчас можно сделать вывод о том, что Imagine EV будет не только крайне быстрым, но и дальноходным автомобилем. В целом это очень хорошая новость, ведь автомобильная индустрия уже давно нуждалась в каком-то серьёзном изменении, так как производители в последние годы попросту переставали придумывать что-то новое.

Ну а анонс Cybertruck от Tesla в свою очередь показал миру, что популярным может стать даже автомобиль, который имеет крайне непривычный дизайн, к которому люди ещё попросту не готовы. И именно поэтому Kia точно так же решила пойти на риск дабы попытать удачу в сфере "автомобилей будущего". Хочется верить в то, что у Tesla с Kia в конечном итоге всё сложится максимально хорошо.