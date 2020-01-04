Что-то новенькое: Skoda Octavia получит гибридную установку

Новая линейка VRS семейного автомобиля Skoda Octavia впервые будет включать гибридную установку.

Новая Octavia vRS PHEV будет приводиться в движение 1,4-литровым четырехцилиндровым турбированным бензиновым мотором. Новая же модель будет использовать 2,0-литровый турбированный бензиновый агрегат из семейства VW Group EA888.

Skoda делает все, чтобы ее следующий vRS был самым производительным из когда-либо выпускавшихся, поэтому нам следует ожидать, что бензиновая вариация будет выдавать мощность свыше 245 л.с.

Общий крутящий момент установки составит около 400 Нм - чего достаточно, чтобы авто разгонялся до 200 км\ч в час примерно за семь секунд. Вероятно, более сложной задачей для команды Skoda будет понижение веса vRS PHEV, а также поддержание маневренности в управлении.

Так, vRS PHEV будет чуть медленнее на прямой, чем бензиновая вариация. Но в равной степени данная батарея даст возможность пройти около 50 км только на электричестве - потенциально давая Octavia vRS ключевое преимущество перед конкурентами, такими как Ford Focus ST.

Дизель Octavia vRS будет и дальше использовать существующий агрегат EA288 с отдачей до 197 л.с. По слухам, Skoda исключила установку версии данного мотора с двойным турбонаддувом, которая в настоящее время применяется в Kodiaq vRS, где его отдача составляет 237 л.с.