Чтобы не отставать от конкурентов: Lexus готовит обновление модельного ряда

У Lexus есть ряд моделей, которым необходимо обновление.

Бренд, который когда-то возглавлял своих немецких конкурентов, отстает, согласно новому сообщению от Automotive News. В то время как компания освежила многие из своих седанов, ее кроссоверы и внедорожники ослабли. Потребители поглощают кроссоверы, а BMW и Mercedes-Benz стремятся выпустить новые, конкурентоспособные кроссоверы, которые они хотят.

Lexus также обновит свои существующие кроссоверы, так как некоторые из них давно не получали обновлений. Нынешний Lexus LX, который поступил в продажу сегодня, дебютировал в 2008 модельном году. GX также чувствует себя устаревшим, так как появился в 2010 году. Оба ощущают отставание от своих конкурентов. Более маленькие кроссоверы Lexus - NX и RX - новее, чем их более крупные братья, но они нуждаются в обновлении в середине цикла. UX - один из последних кроссоверов Lexus, и он дебютировал в 2018 году.

Невысокие продажи Lexus и стагнация линейки продуктов не означают, что Lexus почивает на лаврах после доминирования в сегменте автомобилей класса люкс. В ноябре прошлого года Lexus представил UX 300e, первый электрический кроссовер бренда. Он предназначен для Китая, Японии и Европы, предлагая запас хода на 400 километров в цикле NEDC и мощность в 201 л.с.

Следующие несколько лет будут интересны как для Lexus, так и для автопроизводителей в целом. Потребители по-прежнему стремятся приобрести кроссоверы, внедорожники и грузовики, даже несмотря на общий уровень продаж новых автомобилей. Автопроизводители исследуют и разрабатывают электрические двигатели, работая над автономными автомобилями и технологиями полуавтомобиля.