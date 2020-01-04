В Украине упали продажи новых коммерческих авто

Среди новых коммерческих авто в прошлом году чаще всего регистрировались автомобили марки Renault, которых было продано 2 тыс. 469.

Объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в январе-декабре 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сократился на 3% и составил 12,4 тыс. авто.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

К своему результату годичной давности Renault добавила почти 2%. Второе место заняли автомобили марки Fiat - 1 тыс. 491 регистрация, что на 12% больше, чем в 2018 году.

Несмотря на 9-процентное падение количества регистраций, третье место в рейтинге марок занял Ford. За год 922 новых коммерческих автомобиля этой марки получили первые регистрационные номера. На четвертом месте - Mercedes-Benz, в активе которого 850 регистраций новых машин, что на 19% меньше по сравнению с 2018 годом.

Замыкает лидирующую пятерку 2019 года Peugeot - 828 шт., что на 80% больше, чем годом ранее. Также отмечается, что в декабря 2019 года украинский парк коммерческих автомобилей пополнили 1,5 тыс. новых машин. Это лучший результат за весь прошлый год, который, к тому же почти на 28% превзошел декабрьский показатель 2018 года.