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Закон о электромобилях, чего ждать их владельцам в 2020 году?

Закон о электромобилях, чего ждать их владельцам в 2020 году?
10:16 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:В МВД объяснили чего ждать от закона о электромобилях, который вступил в силу с 1 января 2020 года.

С 1 января 2020 года в Украине вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей". В Министерстве внутренних дел разъяснили, какие изменения он предусматривает для владельцев электрокаров, передает пресс-службы МВД.

"Во-первых: это Закон вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Закон Украины "О дорожном движении", которые позволят законодательно защитить право водителей, чьи транспортные средства оснащены электрическими двигателями, на доступ к зарядных станций для электромобилей. Во-вторых законом дополнен новыми частями статьи 122 КУоАП и 152-1 КУоАП", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что теперь остановка или стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, оснащенных одним или несколькими электрическими двигателями, а также создание препятствий водителям транспортных средств, оснащенных одним или несколькими электрическими двигателями, в остановке или стоянке - влекут за собой наложение штрафа в размере от 340 до 510 гривен.

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Кроме того, отмечается, что парковка транспортных средств на местах, предназначенных для парковки транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями также влечет за собой наложение штрафа от 340 до 510 гривен.

"В-третьих: предполагается введение для транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями специальных номеров с зеленым цветом шрифта, а также внедрение новых дорожных знаков: "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей", - добавили в министерстве.

Как сообщалось ранее, по состоянию на конец ноября 2019 году в Украине насчитывается более 34 тысячи электромобилей и гибридов, из которых - более 17 тысяч электрокаров. В то время как в 2015 году в стране было зарегистрировано всего около 500 таких экологических авто.

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МВД, Закон, Нацполиция, Электрокары.
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