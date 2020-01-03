Авиапарк МВД Украины пополнился еще двумя вертолетами Airbus (Фото, Видео)

Новости Украины:В пятницу, 3 января, в Украину прилетело еще два одномоторных вертолета Н125 от французской компании Airbus Helicopter, на которых будут выполняться подготовка летного состава и служебные задачи украинских пограничников.

Пресс-служба МВД Украины сообщила, что первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что два вертолета Н125 очень экономичны, поэтому подходят для подготовки летного состава. В течение года в Украину прибудет 10 вертолетов Airbus Helicopters для других подразделений МВД.

"Сегодня в рамках контракта с французской компанией Airbus Helicopter мы получили еще два вертолета Н125. Они будут выполнять задачи по мониторингу государственной границы. Всего в рамках контракта мы уже получили пять вертолетов Н225 для спасателей и гвардейцев. А в этом году мы планируем получить 10 вертолетов для спасателей, гвардейцев и полиции. Отдельно планируется запустить Сервисный центр для обслуживания этой техники", - сказал Яровой.

Заместитель министра Сергей Гончаров отметил, что Н125 - это лидер в линейке легких вертолетов. Госпогранслужба выбрала именно эту модель, потому что они приспособлены для того, чтобы мониторить текущую ситуацию на границе.

"В дальнейшем модели Н125 будут прилетать в Украину уже со специальным оборудованием для наблюдения. Два вертолета, которые прибыли сегодня, будут использоваться для подготовки пилотов - пограничников. Несмотря на сравнительно небольшой размер, эта машина имеет большую стабильность полетов, на борт может поднять до 6 членов экипажа, отсутствует вибрации в салоне, что необходимо для работы оператора, и длительное время находится в воздухе без дозаправки", - сказал Гончаров.

Он добавил, что МВД уделяет значительное внимание подготовке летного состава. Поэтому, уже скоро будущие пилоты будут учиться на современном симуляторе полетов, поступление которого также ожидается в ближайшее время.

"В этом году мы также получим современный тренажер-симулятор полетов, который будет установлен в Кременчугской летной академии МВД. Это важный шаг в подготовке пилотов и их квалификации, ведь в безопасных условиях можно смоделировать любую ситуацию, в различных погодных условиях без риска для экипажа и вертолетов. Относительно качества подготовки наших пилотов, то французские коллеги отметили, что уровень знаний наших специалистов - очень высокий, переучивать их не нужно, а только объяснить различие в технике. Поэтому, главное, что есть в нашей системе - это наши специалисты", - сказал заместитель министра.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отметил, что модель Н125 благодаря своей экономичности позволит обеспечить присутствие в воздухе в пять раз больше, чем сейчас.

"Этот вертолет чрезвычайно экономичен, то есть на одном количестве горючего сможем осуществить в 5 раз большее присутствие в воздухе и оперативное реагирование на изменение ситуации на границе. Он будет использоваться на сухопутных участках и для контроля в морской зоне Украины. Госпогранслужба Украины получит 24 таких машины, в разной комплектации, но такой модели. Пилоты-пограничники готовы к работе на вертолетах данного типа. В дальнейших планах - развертывание еще двух эскадрилий пилотов. Но это будет тогда, когда мы получим график поступления новых вертолетов", - сказал Дайнеко.