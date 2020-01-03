Скачать
Пятница, 03.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Проект о рынке земли не предусматривает ограничения для банков по концентрации земли
Проект о рынке земли не предусматривает ограничения для банков по концентрации земли
ОАЭ, Куба и Монако: в каких странах нардепы "набираются опыта"
ОАЭ, Куба и Монако: в каких странах нардепы "набираются опыта"
Два игрока Шахтера вызваны в сборную Бразилии
Два игрока Шахтера вызваны в сборную Бразилии
Ирина Шейк проводит новогодние праздники в теплых краях: горячие фото
Ирина Шейк проводит новогодние праздники в теплых краях: горячие фото

Авиапарк МВД Украины пополнился еще двумя вертолетами Airbus (Фото, Видео)

Авиапарк МВД Украины пополнился еще двумя вертолетами Airbus (Фото, Видео)
17:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В пятницу, 3 января, в Украину прилетело еще два одномоторных вертолета Н125 от французской компании Airbus Helicopter, на которых будут выполняться подготовка летного состава и служебные задачи украинских пограничников.

Пресс-служба МВД Украины сообщила, что первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что два вертолета Н125 очень экономичны, поэтому подходят для подготовки летного состава. В течение года в Украину прибудет 10 вертолетов Airbus Helicopters для других подразделений МВД.

"Сегодня в рамках контракта с французской компанией Airbus Helicopter мы получили еще два вертолета Н125. Они будут выполнять задачи по мониторингу государственной границы. Всего в рамках контракта мы уже получили пять вертолетов Н225 для спасателей и гвардейцев. А в этом году мы планируем получить 10 вертолетов для спасателей, гвардейцев и полиции. Отдельно планируется запустить Сервисный центр для обслуживания этой техники", - сказал Яровой.

Заместитель министра Сергей Гончаров отметил, что Н125 - это лидер в линейке легких вертолетов. Госпогранслужба выбрала именно эту модель, потому что они приспособлены для того, чтобы мониторить текущую ситуацию на границе.

МВД Украины запускает совместный проект с Канадой

"В дальнейшем модели Н125 будут прилетать в Украину уже со специальным оборудованием для наблюдения. Два вертолета, которые прибыли сегодня, будут использоваться для подготовки пилотов - пограничников. Несмотря на сравнительно небольшой размер, эта машина имеет большую стабильность полетов, на борт может поднять до 6 членов экипажа, отсутствует вибрации в салоне, что необходимо для работы оператора, и длительное время находится в воздухе без дозаправки", - сказал Гончаров.

Он добавил, что МВД уделяет значительное внимание подготовке летного состава. Поэтому, уже скоро будущие пилоты будут учиться на современном симуляторе полетов, поступление которого также ожидается в ближайшее время.

"В этом году мы также получим современный тренажер-симулятор полетов, который будет установлен в Кременчугской летной академии МВД. Это важный шаг в подготовке пилотов и их квалификации, ведь в безопасных условиях можно смоделировать любую ситуацию, в различных погодных условиях без риска для экипажа и вертолетов. Относительно качества подготовки наших пилотов, то французские коллеги отметили, что уровень знаний наших специалистов - очень высокий, переучивать их не нужно, а только объяснить различие в технике. Поэтому, главное, что есть в нашей системе - это наши специалисты", - сказал заместитель министра.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отметил, что модель Н125 благодаря своей экономичности позволит обеспечить присутствие в воздухе в пять раз больше, чем сейчас.

"Этот вертолет чрезвычайно экономичен, то есть на одном количестве горючего сможем осуществить в 5 раз большее присутствие в воздухе и оперативное реагирование на изменение ситуации на границе. Он будет использоваться на сухопутных участках и для контроля в морской зоне Украины. Госпогранслужба Украины получит 24 таких машины, в разной комплектации, но такой модели. Пилоты-пограничники готовы к работе на вертолетах данного типа. В дальнейших планах - развертывание еще двух эскадрилий пилотов. Но это будет тогда, когда мы получим график поступления новых вертолетов", - сказал Дайнеко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МВД Украины, Вертолеты, Сергей Яровой, Airbus Helicopters, Н125, Вертолет Н125.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие продукты лучше обходить стороной в супермаркете?
02 Как выглядят дети и внуки наших любимых звезд эстрады и кино (Фото)
03 Простые продукты, которые защищают от геморроя
04 Какого числа щедруют, а какого колядуют в 2020 году
05 Кофе и сахарозаменитель - вещи несовместимые: в чем проблема
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Потребление упало, импорт поднялся: результаты работы ГТСУ в 2019 году
Потребление упало, импорт поднялся: результаты работы ГТСУ в 2019 году
Венедиктова: В ГБР проведут полный аудит деятельности
В ГБР проведут полный аудит деятельности
Когда же долгожданная зима? Прогноз погоды на выходные
Когда же долгожданная зима? Погода на выходные
Какого числа Родительские субботы в 2020 году
Какого числа Родительские субботы в 2020 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь