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Китайская дешевле: Tesla снижает цены на собранные в Шанхае автомобили

Китайская дешевле: Tesla снижает цены на собранные в Шанхае автомобили
13:03 Сегодня Телеграф avtodream.org

Ведущий производитель электрических автомобилей Tesla назвал цены на свои машины китайской сборки.

Строительство завода в Шанхае началось в начале прошлого года и было завершено в кратчайшие сроки. Завод в Шанхае – единственное предприятие Tesla за пределами Соединенных Штатов.

После получения субсидий от правительства Китая, Tesla смогла снизить цену на автомобили, которые собираются в Поднебесной.

Напомним, что из-за сложной экологической ситуации в Китае, правительство этой страны предоставляет субсидии производителям электрокаров при условии, что завод расположен в Китае.

Теперь цена самой популярной сегодня Tesla Model 3 снижена на 16% до 299 050 юаней, что составляет около 42 919 долларов США.

Отметим, что снижение цен Tesla в Китае является стратегическим решением – помимо снижения стоимости самих автомобилей, можно также выгодно приобрести автомобильные аксессуары и зарядные устройства.

На радость поклонникам: интерьер Tesla Model 3 станет более винтажным (Фото)

Поставки автомобилей, собранных в Шанхае, начнутся 7 января. На сегодняшний день первые 15 машин уже нашли своих покупателей – ими стали сотрудники компании.

На сегодняшний день уровень локализации производства составляет 30%, однако в планах к концу года довести его до 100%, что сделает предприятие еще более прибыльным.

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Автомобиль, Авто, Tesla.
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