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Новый автопроизводитель Vega Innovations готовит мощный спортивный электрокар (Видео)

Новый автопроизводитель Vega Innovations готовит мощный спортивный электрокар (Видео)
16:17 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: Twitter

Стартап со Шри-Ланки под названием Vega Innovations даже планирует представить свое купе европейской публике в Женеве.

Островная страна Шри-Ланка – родина ароматного цейлонского чая. Чайные плантации, живописные пляжи, буддистские храмы и слоны – это все, чем может похвастаться остров. Но вскоре все может измениться.

Фирма Vega Innovations со Шри-Ланки планирует представить на мартовском автосалоне в Женеве свой дебютный проект – электрический суперкар EVX с полным приводом, литий-железо-фосфатным аккумулятором и пробегом без подзарядки в 240 километров.

Впервые о работе над суперкаром фирма заявила еще пять лет назад, тогда речь шла про 900-сильную электрическую силовую установку. Сейчас компания заявляет более приземленные цифры: суперкар получил два электромотора с пиковой отдачей в 300 киловатт (408 л.с. и 720 Нм), которые питаются от литий-железо-фосфатной батареи с жидкостным охлаждением и плотностью хранения энергии 220 ватт-часов на литр объема (общая емкость неизвестна). Создатели суперкара заявляют разгонную динамику на уровне 4 секунд и запас хода в 240 километров.

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Среди инновационных решений: крайне сложные алгоритмы управления силовой установкой, ноу-хау в компоновке аккумуляторных ячеек, системе контроля электропитания и управлением программным обеспечением. Кроме того, Vega EVX получит систему полуавтономного вождения с контролем полосы, распознаванием разметки и пешеходов.

Компания Vega Innovations входит в состав CodeGen Group, основная деятельность которой –разработка программного обеспечения. Главный исполнительный директор Харша Субасингхе имеет ученую степень в области искусственного интеллекта и программных агентов; должность директора по стратегическому планированию занимает Бешан Кулапала, ранее работавший техническим директором в Intel.

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Электромобиль, Автомобиль, Суперкар, Авто, Новинки, Vega, Цейлон, Vega EVX, Vega Innovations.
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