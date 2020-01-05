Bugatti представляет новый мотоцикл Type 100M Concept во всех традициях компании (Фото)

Не нужно искать логотип производителя, чтобы понять, кто сделал этот мотоцикл. Его дизайн настолько узнаваем, что концепт не нуждается в представлении.

Мотоцикл Bugatti Type 100M Concept так соответствует традициям компании Bugatti, что это вызывает восхищение. Он представлен в сочетании двух знакомых и любимых всеми цветов, в которые традиционно окрашивают многие автомобили марки. Дизайнер смог вписать в экстерьер даже фирменную С-образную боковую линию.

И хотя ни одна модель Bugatti не является электрической, концепт Type 100M имеет электропривод и довольно массивную батарею прямо под сиденьем водителя. Здесь же находится главный процессор, а спереди слева – зарядный порт. Кроме того, у концепта – четыре довольно широких колеса, спаренных по два для более устойчивого вождения.

В отличие от привычных мотоциклов, здесь водитель находится в закрытом и, как может показаться, довольно тесном кокпите. Две камеры по обеим сторонам корпуса передают изображение заднего вида на голографический монитор в кабине.

Bugatti Type 100M Concept

В целом достаточно лишь одного взгляда, чтобы с уверенностью сказать: автор концепта своей цели добился – как и все автомобили Bugatti, Type 100M Concept выглядит на миллион долларов!