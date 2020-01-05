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Bugatti представляет новый мотоцикл Type 100M Concept во всех традициях компании (Фото)

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Bugatti представляет новый мотоцикл Type 100M Concept во всех традициях компании (Фото)
19:11 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Не нужно искать логотип производителя, чтобы понять, кто сделал этот мотоцикл. Его дизайн настолько узнаваем, что концепт не нуждается в представлении.

Мотоцикл Bugatti Type 100M Concept так соответствует традициям компании Bugatti, что это вызывает восхищение. Он представлен в сочетании двух знакомых и любимых всеми цветов, в которые традиционно окрашивают многие автомобили марки. Дизайнер смог вписать в экстерьер даже фирменную С-образную боковую линию.

И хотя ни одна модель Bugatti не является электрической, концепт Type 100M имеет электропривод и довольно массивную батарею прямо под сиденьем водителя. Здесь же находится главный процессор, а спереди слева – зарядный порт. Кроме того, у концепта – четыре довольно широких колеса, спаренных по два для более устойчивого вождения.

В отличие от привычных мотоциклов, здесь водитель находится в закрытом и, как может показаться, довольно тесном кокпите. Две камеры по обеим сторонам корпуса передают изображение заднего вида на голографический монитор в кабине.

Bugatti Type 100M Concept

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В целом достаточно лишь одного взгляда, чтобы с уверенностью сказать: автор концепта своей цели добился – как и все автомобили Bugatti, Type 100M Concept выглядит на миллион долларов!

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Автомобиль, Авто, Новинки, Мотоцикл, Bugatti, Концэпты, Bugatti Type 100M Concept, Bugatti Type 100M.
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