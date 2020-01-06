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Tesla в прошлом году увеличила поставки электромобилей на 50%

Tesla в прошлом году увеличила поставки электромобилей на 50%
11:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Компания Tesla в 2019 г. увеличила поставки электромобилей на 50%, оправдав свой прогноз.

Американская Tesla Inc. в четвертом квартале увеличила поставки дилерам до 112 тыс. электромобилей по сравнению с 97 тыс. в предыдущие три месяца и 104,891 тыс. за тот же период 2018 года, свидетельствуют предварительные данные.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в том числе в октябре-декабре поставки Model 3 составили 92,55 тыс., Model S и Model X - 19,45 тыс.

При этом компания выпустила 104,891 тыс. электромобилей (в третьем квартале - 96,155 тыс.), включая 86,958 тыс. Model 3, а также 17,933 тыс. Model S и Model X.

В целом за 2019 год Tesla поставила 367,5 тыс. машин, что примерно на 50% превышает показатель предыдущего года. Таким образом, компания уложилась в свой прогноз, составлявший 360-400 тыс.

Также в пресс-релизе говорится, что Tesla выпустила уже около 1 тыс. автомобилей на заводе Gigafactory 3 в Шанхае. Строительство этого предприятия стартовало в январе 2019 года, оно было возведено менее чем за десять месяцев. В результате компания приступила к производству с опережением графика.

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Ранее сообщалось, что первоначально завод будет рассчитан на выпуск около 250 тыс. электромобилей и аккумуляторных блоков в год. Со временем производственные мощности будут увеличены вдвое. Это первое предприятие Tesla за пределами США.

Котировки акций Tesla подскочили по итогам торгов в пятницу на 3%.

За последние три месяца капитализация компании выросла на 84,6% и за год - на 43,3%. Для сравнения, значение фондового индекса Standard & Poor's 500 повысилось соответственно на 11,9% и на 33,1% в эти периоды.

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Tesla, Электромобили, Model 3, Компания Tesla.
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